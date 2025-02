Ranieri polemico sul FFP: "Dirò ai Friedkin di spendere di più, così non andremo in Europa" (AUDIO)

RADIO RAI - Nel postpartita di Venezia-Roma, il tecnico della Roma Claudio Ranieri è tornato sul tema del fair play finanziario, non senza qualche polemica. Le sue parole:

Le reazione dopo il Milan?

"Anche a Milano abbiamo cercato di dare il nostro meglio, davanti avevamo una grande squadra che quando ha fatto i cambi ha messo dentro grande qualità. Ero amareggiato per l'uscita dalla Coppa ma soddisfatto di quello che la squadra aveva fatto. Oggi (ieri, ndr) la squadra ha lottato in un campo difficilissimo contro una squadra che gioca a memoria, l'avevamo studiata, avevamo parlato e sono contento. È stata una partita determinata da parte nostra"

I nuovi arrivi? Gourna-Douath?

"Sono soddisfatto, li sto conoscendo poco a poco. Giocando ogni 3 giorni non si possono fare grandi cose. Li abbiamo studiati, se sono qui è perchè crediamo in loro. Sono soddisfatto"

Quanto si può risalire in campionato?

"Dipende da quante partite riusciamo a vincere. Il girone di ritorno è sempre più difficile, c'è chi si deve salvare, chi vuole entrare in Europa. Saranno partite difficilissime e dobbiamo essere concentrati come oggi"

Tornando alle sue parole sul FFP, non rischia di crearsi un circolo vizioso? Senza Champions non ci sono i ricavi per fare meglio e quella deve essere l'ambizione della Roma...

"Allora dirò al presidente di spendere più soldi, di prendere 3-4 anni di squalifica, così non andremo in Europa, non andremo in Champions, e saremo tutti contenti".

Dopo queste dichiarazioni, Ranieri ha abbandonato l'intervista non rispondendo ad altre domande del cronista.