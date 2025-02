Venezia-Roma, la moviola dei quotidiani: decisioni corrette negli episodi chiave, promosso Zufferli

La Roma ha sconfitto il Venezia 1-0 grazie a un rigore fischiato per fallo di Marcandalli su Angelino e segnato da Dybala. La direzione di gara di Zufferli è valutata positivamente dai quotidiani sportivi, soprattutto rispetto ai due episodi principali in area di rigore valutati correttamente, nonostante qualche imprecisione dal punto di vista disciplinare.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6,5

Partita solida, anche se meno precisa rispetto ad altre occasioni, per Zufferli, alla 11ª gara stagionale. (...) Corrette le valutazioni in area. Protesta il Venezia per un tocco di mano sinistra di Mancini sul tiro di Yeboah: il contatto c'è, non è punibile. (...) È invece evidente il contatto che ha portato al rigore dato alla Roma (...).

IL ROMANISTA - VOTO 6

Questa volta Zufferli se la cava. A Venezia la Roma trova per la terza volta in stagione l'arbitro della sezione di Udine dopo Roma-Empoli e il più recente Roma-Genoa. Decisioni corrette da parte di Zufferli durante la gara con il Venezia (...). L'arbitro e il Var giudicano troppo repentino il contatto e vicino al corpo il braccio di Mancio. (...) Al 10' del secondo tempo, invece, il fallo è nell'altra area: Angelino anticipa Marcandalli che lo aggancia sul piede. Rigore netto.