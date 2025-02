I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "glaciale nello spiazzare Radu", Angelino "tra i più in palla"

La Roma ritrova la vittoria a Venezia dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. È sufficiente un rigore di Dybala e tanta concentrazione per il resto della partita. Dybala "porta tecnica indiscutibile dentro una gara di livello medio-basso" (Corsera). Mancini "prende il posto di Hummels tra i tre centrali e non commette grosse sbavature" (Corriere dello Sport). Rensch invece "messo sulla difensiva da Zerbin, contributo limitato" (Gazzetta).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)



Svilar 6,21

Celik 6

Mancini 6,71

Ndicka 6,29

Rensch 5,64

Gourna-Douath 6

Cristante 5,86

Angelino 6,64

Dybala 6,86

El Shaarawy 5,57

Dovbyk 6

Saelemaekers 5,93

Nelsson 6,07

Baldanzi 5,93

Pisilli 6,07

Shomurodov SV

Ranieri 6,5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Celik 5.5

Mancini 7

Ndicka 6

Rensch 5.5

Gourna-Douath 6

Cristante 6

Angelino 6.5

Dybala 7

El Shaarawy 6

Dovbyk: 6

Pisilli 6

Saelemaekers 6

Baldanzi 6

Nelsson 6

Ranieri 6.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar: 6,5

Celik: 6

Mancini: 6,5

N'Dicka: 6,5

Rensch: 5,5

Gourna-Douath: 6

Cristante: 6

Angeliño: 6,5

Dybala: 7

El Shaarawy: 5,5

Dovbyk: 6

Saelemaekers 6

Nelsson 6

Baldanzi 5,5

Pisilli 6,5

Shomurodov SV

Ranieri: 6,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 6

Rensch 5,5

Gourna-Douath 6

Cristante 5,5

Angelino 7

Dybala 7

El Shaarawy 5

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

Pisilli 6

Baldanzi 6

Nelsson 6

Shomurodov sv

Ranieri 6,5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 7

Ndicka 6

Rensch 5,5

Gourna-Douath 6

Cristante 5,5

Angelino 7

Dybala 7

El Shaarawy 5

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

Pisilli 6

Nelsson 6

Baldanzi 6

Ranieri 6,5

REPUBBLICA

Svilar 6

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6.5

Rensch 6

Gourna-Douath 6

Cristante 6

Angelino 6

Dybala 6.5

El Shaarawy 5.5

Dovbyk 6

Saelemaekers 5.5

Pisilli 6

Baldanzi 6

Nelsson 6

Shomurodov sv

Ranieri 6.5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Celik 6

Mancini 6.5

N'Dicka 6.5

Rensch 5.5

Gourna-Douath 6

Cristante 6

Angelino 7

Dybala 6.5

El Shaarawy 5.5

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

Pisilli 6

Baldanzi 6

Nelsson 6.5

Shomurodov sv

Ranieri 6.5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Celik 6,5

Mancini 7

Ndicka 6,5

Rensch 6

Gourna-Douath 6

Cristante 6

Angelino 6,5

Dybala 7

El Shaarawy 6

Dovbyk 6

Saelemaekers 6

Pisilli 6

Baldanzi 6

Nelsson 6

Shomurodov s.v.

Ranieri 6,5