I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "glaciale nello spiazzare Radu", Angelino "tra i più in palla"

La Roma ritrova la vittoria a Venezia dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Milan. È sufficiente un rigore di Dybala e tanta concentrazione per il resto della partita. Dybala "porta tecnica indiscutibile dentro una gara di livello medio-basso" (Corsera). Mancini "prende il posto di Hummels tra i tre centrali e non commette grosse sbavature" (Corriere dello Sport). Rensch invece "messo sulla difensiva da Zerbin, contributo limitato" (Gazzetta).
LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)
Svilar 6,21
Celik 6
Mancini 6,71
Ndicka 6,29
Rensch 5,64
Gourna-Douath 6
Cristante 5,86
Angelino 6,64
Dybala 6,86
El Shaarawy 5,57
Dovbyk 6
Saelemaekers 5,93
Nelsson 6,07
Baldanzi 5,93
Pisilli 6,07
Shomurodov SV
Ranieri 6,5
LA GAZZETTA DELLO SPORT
Svilar 6.5
Celik 5.5
Mancini 7
Ndicka 6
Rensch 5.5
Gourna-Douath 6
Cristante 6
Angelino 6.5
Dybala 7
El Shaarawy 6
Dovbyk: 6
Pisilli 6
Saelemaekers 6
Baldanzi 6
Nelsson 6
Ranieri 6.5
IL CORRIERE DELLO SPORT
Svilar: 6,5
Celik: 6
Mancini: 6,5
N'Dicka: 6,5
Rensch: 5,5
Gourna-Douath: 6
Cristante: 6
Angeliño: 6,5
Dybala: 7
El Shaarawy: 5,5
Dovbyk: 6
Saelemaekers 6
Nelsson 6
Baldanzi 5,5
Pisilli 6,5
Shomurodov SV
Ranieri: 6,5
IL MESSAGGERO
Svilar 6
Celik 6
Mancini 7
Ndicka 6
Rensch 5,5
Gourna-Douath 6
Cristante 5,5
Angelino 7
Dybala 7
El Shaarawy 5
Dovbyk 6
Saelemaekers 6
Pisilli 6
Baldanzi 6
Nelsson 6
Shomurodov sv
Ranieri 6,5
CORRIERE DELLA SERA
Svilar 6
Celik 6
Mancini 7
Ndicka 6
Rensch 5,5
Gourna-Douath 6
Cristante 5,5
Angelino 7
Dybala 7
El Shaarawy 5
Dovbyk 6
Saelemaekers 6
Pisilli 6
Nelsson 6
Baldanzi 6
Ranieri 6,5
REPUBBLICA
Svilar 6
Celik 6
Mancini 6
Ndicka 6.5
Rensch 6
Gourna-Douath 6
Cristante 6
Angelino 6
Dybala 6.5
El Shaarawy 5.5
Dovbyk 6
Saelemaekers 5.5
Pisilli 6
Baldanzi 6
Nelsson 6
Shomurodov sv
Ranieri 6.5
IL TEMPO
Svilar 6.5
Celik 6
Mancini 6.5
N'Dicka 6.5
Rensch 5.5
Gourna-Douath 6
Cristante 6
Angelino 7
Dybala 6.5
El Shaarawy 5.5
Dovbyk 6
Saelemaekers 6
Pisilli 6
Baldanzi 6
Nelsson 6.5
Shomurodov sv
Ranieri 6.5
IL ROMANISTA
Svilar 6
Celik 6,5
Mancini 7
Ndicka 6,5
Rensch 6
Gourna-Douath 6
Cristante 6
Angelino 6,5
Dybala 7
El Shaarawy 6
Dovbyk 6
Saelemaekers 6
Pisilli 6
Baldanzi 6
Nelsson 6
Shomurodov s.v.
Ranieri 6,5