Ryan arrivato a Roma, domani le visite mediche. En-Nesyri rifiuta Fenerbahce e Al Qadsiah, atteso l'incontro tra Siviglia e giallorossi

Giornata molto importante in casa Roma. Nella serata odierna è sbarcato a Fiumicino Mathew Ryan, il nuovo portiere giallorosso. L'australiano classe '92 svolgerà le visite mediche domani e successivamente firmerà il contratto che lo legherà al club giallorosso per un anno con opzione per altre due stagioni.

Svolta anche per quanto riguarda il reparto offensivo: Youssef En-Nesyri ha infatti deciso di declinare le offerte del Fenerbahce e dell'Al Qadsiah. A breve i capitolini incontreranno il Siviglia per trovare la quadra economica.

Accordo totale, invece, con l'Al-Ittihad per la cessione di Houssem Aouar, mentre è ancora da definire il trasferimento di Jan Oliveras al club arabo.

Intanto è tornato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria Nicola Zalewski, il quale ha anticipato il suo rientro di un giorno.

