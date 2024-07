Nuova settimana di lavoro per la Roma, che questa mattina si è ritrovata a Trigoria dopo il giorno libero concesso da De Rossi. E il tecnico può sorridere, dato che può riabbracciare anche Nicola Zalewski: il rientro del calciatore polacco era previsto per domani, ma ha deciso tornare in anticipo nella Capitale e già oggi si è messo a disposizione dell'allenatore dopo l'Europeo con la sua Polonia.

(Il Romanista)