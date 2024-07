TORRI: "Chiesa-Soulé? Prenderei il primo" - FOCOLARI: "No, l'argentino già pronto per una big"

Il nome di Soulé rimane quello attorno a cui ruotano le principali discussioni della radiofonia romana. "Fra Chiesa e Soulé io oggi come oggi prenderei Chiesa ma l'investimento sull'argentino dal punto di vista aziendale sarebbe più giusto" dice Piero Torri. "Punterei su Soulé, per me è già pronto per una grande. Ho la sensazione che Chiesa non sia più il giocatore che è stato" risponde Furio Focolari.

Alessandro Vocalelli, infine, dice: "Se fossi la Roma, non venderei Abraham in Italia perché può tornare ad essere un giocatore importante".

Per me la Roma fra Chiesa e Soulé vorrebbe prendere l'argentino, si alternerebbe con Dybala e magari potrebbe succedergli. Nell'immediato Chiesa sarebbe una soluzione giusta, però c'è anche la fattibilità: se la volontà del giocatore è quella c'è poco da fare. Non credo al 4-2-3-1 (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La scelta di vendere Soulé è puramente economica per la Juventus, sarebbe una plusvalenza completa ma dal punto di vista tecnico lui piace a Thiago Motta. Io non lo venderei (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

L'operazione Ryan è giusta, prendi un portiere d'esperienza a 0. Fra Chiesa e Soulé io oggi come oggi prenderei Chiesa ma l'investimento sull'argentino dal punto di vista aziendale sarebbe più giusto. Non sono sicuro che la Roma fra i due sceglierebbe Chiesa... (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A me l'idea Frattesi stuzzica, so per certo che lui verrebbe a Roma e De Rossi lo apprezza. Il centrocampo credo sia il reparto dove c'è più da fare ancora (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Se fossi la Roma, non venderei Abraham in Italia perché può tornare ad essere un giocatore importante. Chiesa o Soulé? Se devo scegliere prendo il secondo perché ha margini di crescita importanti (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Pellegrini è un giocatore con grandi qualità tecniche ma, con quel bagaglio tecnico che ha, potrebbe essere un grande giocatore e finora non lo ha dimostrato (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Punterei su Soulé, per me è già pronto per una grande. Ho la sensazione che Chiesa non sia più il giocatore che è stato. Che fine ha fatto Gimenez? Mi aspetto che i Friedkin vadano lì con l'aereo e lo portano qui (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Un centravanti migliore di En-Nesyri, a 15 milioni di euro, non lo prendi (ALESSIO MANIERI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)