Soulé, fedeltà alla Roma

Matias Soulé vuole la Roma. Lo ha detto alla sua famiglia, lo ha detto al suo amico Dybala, lo ha confidato anche a qualche compagno di squadra che gli domandava del suo futuro lontano dalla Juventus. Ebbene, se da una parte il Leicester ha già avanzato un'offerta - insufficiente - e studia un rilancio, dall'altra l'argentino ha dato la priorità al club giallorosso. E questo lo sa anche la Juve che invece vorrebbe portare Chiesa (ora senza offerte) nella Capitale e non il giovane talento [...]. Ma i bianconeri non hanno fatto i conti con i novante chilometri di distanza tra il capoluogo del Lazio e Roma. Soulé ha visitato, anzi, vissuto la capitale tante volte nel corso dell'anno, se ne è innamorato sia quando l'ha frequentata con la famiglia (la madre Virginia è pazza della Città Eterna) sia quando è andato a trovare i suoi due amici Dybala e Paredes. In queste circostanze ha ricevuto tante informazioni sulla Roma, sul nuovo progetto tecnico, su De Rossi, su come si vive in città, sull'amore dei tifosi ma al tempo stesso anche sulla privacy a cui i due sudamericani non hanno mai dovuto rinunciare vivendo in una zona tranquilla [...] Ghisolfi ha deciso di farsi avanti e cominciare a parlare seriamente di futuro con gli agenti del talento argentino. [...] La Roma ha deciso di puntare su di lui per avere un rinforzo "jolly" in attacco. Perché De Rossi ha dato il via libera all'operazione per acquistare il ragazzo che secondo lui può giocare anche a sinistra, quindi il ruolo maggiormente scoperto, ma all'occorrenza Soulé può tornare utile anche a destra, la parte occupata da Dybala e Baldanzi, o addirittura da trequartista centrale. [...] Giuntoli è in trattativa con il Leicester e ha rifiutato l'offerta da 25 milioni più bonus. La Roma valuta il giocatore la stessa cifra ma può spingersi oltre la prossima settimana inserendo qualche bonus o una percentuale sulla rivendita. Basterà? Vedremo, di sicuro la Juve vorrebbe mandare Chiesa nella capitale vista l'assenza di altre offerte per lui, ma la Roma è rimasta piuttosto infastidita dall'indecisione dell'esterno bianconero e ha virato sull'argentino. [...] Matias ha dato la priorità ai giallorossi, ora spetta alla Roma riuscire a trovare l'intesa per raggiungere il lieto fine.

(Corsport)