Roma-Olimpiakos: dalle 15 in vendita i biglietti

La Roma ha comunicato ieri il programma delle amichevoli che porteranno al debutto in campionato, contro il Cagliari. Dopo un primo test col Latina (mercoledì 17), la squadra di De Rossi sfiderà il Kosice (lunedì 22) per poi, il 3 agosto, salire di livello nella gara contro l'Olympiakos allo Stadio 'Manlio Scopigno' di Rieti, con fischio d'inizio alle 17.

Dalle ore 15 di oggi, sul circuito TicketOne, sarà possibile acquistare i biglietti per l'amichevole con i greci. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Per procedere all'acquisto sarà obbligatorio creare un account al sito di TicketOne.