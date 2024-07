Calciomercato Roma, dalla Spagna: En Nesyri rifiuta Fenerbahçe e Al Qadsiah. Previsto un incontro fra Roma e Siviglia

La Roma è in corsa per En Nesyri. Secondo quanto riferito dal giornalista Maximo de La Cruz Ramirez, della testata di Siviglia El Sevillista, l'attaccante marocchino avrebbe rifiutato le offerte di Al Qadsiah e Fenerbahçe. La settimana entrante sarà chiave per l'attaccante: è infatti previsto un incontro fra emissari di Roma e Siviglia.

