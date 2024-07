De Rossi ha scelto Sorloth, ma servono 30 milioni

La lista degli attaccanti sondati dalla Roma nell'ultimo mese è lunghissima. Da Omorodion a Mikautadze, passando per Depay, Denkey, Weghorst ed En-Nesyri, dall'ufficio di Ghisolfi sono passate tantissime schede e altrettante telefonate. Ma c'è un nome che è in vantaggio sugli altri, almeno nei pensieri di Daniele De Rossi: Alexander Sorloth, punta norvegese di proprietà del Villarreal. È lui la prima scelta, in attesa che il club spagnolo abbassi le pretese economiche per il suo cartellino. Perché l'asticella è ancora molto alta: 35 milioni base d'asta per il suo attaccante. [...] Ma la spada di damocle del ffp pende sulla testa (anche) del Villarreal, sempre molto attento all'equilibrio tra costi e ricavi. [...] Anche a 25-30 milioni, il prezzo per cui la Roma si siederebbe al tavolo della trattativa. [...] Intanto però il norvegese ha già scelto la Roma come prossima destinazione. Lui che da sempre è giramondo, con già 8 paesi toccati in carriera, è pronto a mettere la bandierina anche sulla Capitale. [...]

(la Repubblica)