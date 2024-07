Trigoria: esercitazioni e partitelle a campo ridotto. De Rossi: "Movimenti giusti, tempi giusti e non vi prendono più"

Dopo la domenica libera concessa da De Rossi, è iniziata oggi una nuova settimana di lavoro per la Roma. I giallorossi, infatti, questa mattina hanno lavorato sui campi di Trigoria, dove la squadra ha svolto esercitazioni e partitelle a campo ridotto. Ancora protagonista il tecnico Daniele De Rossi, che non lesina consigli ai suoi e insiste sui movimenti senza palla. "Movimenti giusti, tempi giusti e non vi prendono più", le parole di DDR alla squadra. Arrivano anche i complimenti a Le Fèè e Golic dopo un esercizio ben eseguito: "Bravo Enzo, bravo Lovro". Al termine dello stesso un consiglio anche ad Evan Ndicka: "Non mollare subito l'uomo". Non mancano le indicazioni a Tammy Abraham nel corso di una partitella a campo ridotto: "Puntalo, puntalo, devi fare gol"