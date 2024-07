Calciomercato Roma, accordo totale con l'Al-Ittihad: Aouar e Oliveras in Arabia per 15 milioni più bonus

Accordo totale tra la Roma e l'Al-Ittihad, questa la notizia che il giornalista Santi Aouna fa sapere via X. L'operazione prevede il passaggio di Aouar e Oliveras in Arabia, dietro il pagamento di 15 milioni di euro più bonus per la Roma. L'offerta ufficiale è stata inviata oggi e, nei prossimi giorni, entrambi i giocatori firmeranno i rispettivi accordi.

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 15, 2024