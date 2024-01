Domani il Milan, out Sanches e Dybala. Mourinho: "Non sono Harry Potter". Dal Newcastle offerta shock per la Joya

Alla vigilia di Milan-Roma i giallorossi si sono allenati a Trigoria. In giornata sono arrivate anche le dichiarazioni di José Mourinho, che utilizzando una metafora ha espresso il suo pensiero riguardo le responsablità e le richieste che gli vengono fatte: "Non sono Harry Potter" ha dichiarato lo Special One. Dopo la conferenza stampa ha poi diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Milan: saranno out Dybala e Renato Sanches. Per l'argentino, oltre all'offerta del Chelsea arrivano proposte da parte del Newcastle.

