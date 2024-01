Milan-Roma, i convocati di Mourinho: out Dybala e Sanches

Domani alle ore 20:45 andrà in scena a San Siro la partita tra Milan e Roma, valida per la ventesima giornata di Serie A. Come annunciato da José Mourinho in conferenza stampa, il tecnico ha svelato i convocati per il big match e spiccano le assenze di Paulo Dybala e Renato Sanches.

La lista dei convocati

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Huijsen, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Kristensen, Zalewski.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Bove, Pisilli.

Attaccanti: Belotti, Joao Costa, Lukaku, El Shaarawy.