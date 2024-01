VIDEO - Mourinho: "Il nostro potenziale non è paragonabile a quello di chi lotta per il 4° posto, ma la gente pensa che io sia Harry Potter"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, match valido per la ventesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. Tra i vari temi trattati lo Special One si è soffermato sul valore della rosa e sulle difficoltà per la corsa al quarto posto. Ecco le sue parole: "Io devo difendere il gruppo, anche chi sta giocando sotto il proprio livello, è un gruppo di gente che lavora, che soffre. Abbiamo perso un derby, siamo a 4 punti da un obiettivo che se non fossimo noi tutti direbbero che sia impossibile. Il potenziale delle altre che possono entrare in top 4 non può essere paragonato a noi. Ma siamo noi, la tifoseria più incredibile mai vista, c'è un allenatore che la gente pensa sia José Harry Mourinho Potter che alza le aspettative. Stiamo lottando per qualcosa di difficile e nessuno ci dirà che non possiamo farlo. Saremo lì domani a metterci la faccia, mi dispiace non essere in panchina, sarò in un habitat in cui non sono benvenuto a cercare di fare il mio lavoro. Andiamo là a dare tutto quello che abbiamo. I ragazzi daranno tutto".