Romelu, adesso pensaci tu

Dal Milan al Milan, è già passato un girone. Lukaku si guarda indietro e non rimpiange la scelta fatta in estate. [...] Domani torna a San Siro, casa sua. Sarà un altro derby (ai rossoneri ha segnato 5 volte in 9 partite) in pochi giorni e dopo aver perso quello romano, uscire sconfitto anche contro il Milan, gli garba poco. Tocca a lui risollevare la Roma. [...] Eppure da un mese non sembra più lui. Per carità, i gol non sono mancati (quello della qualificazione ai quarti di Coppa Italia con la Cremonese, ad esempio) ma nelle ultime quattro gare Romelu ha faticato. [...]

Lukaku sembra stanco e non potrebbe essere altrimenti. Gioca sempre. Mou non ci rinuncia mai. Novanta minuti, sempre e comunque. [...] A San Siro serve uno squillo, uno dei suoi. Sinora nei big match ha inciso soltanto contro il Napoli. Poi ha deluso nei due derby, contro la Juventus e l'Inter. [...] Se c'è una possibilità, flebile quanto volete, di provare in qualche modo a riconfermarlo (nonostante i 43 milioni del Chelsea sembrano ad oggi impossibili da soddisfare), è arrivare in Champions. [...] Quattro punti sono nulla con 19 partite da giocare. Soprattutto se hai in rosa gente come Lukaku.

(Il Messaggero)