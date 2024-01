Non c'è pace per Marash Kumbulla, che dopo essere rientrato dal lungo infortunio al ginocchio non riesce a trovare continuità. L'albanese, che ieri si era allenato con la squadra, ha accusato un sovraccarico all'adduttore e non partirà per la trasferta di San Siro contro il Milan.

(Filippo Biafora - Il Tempo)