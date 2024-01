Roma, il futuro di Mourinho dopo la scelta del ds

Da una parte c'è Mourinho con il suo gruppo, dall'altra c'è la società, chiusa nei piani alti di Trigoria. Il vice presidente Ryan Friedkin è a Trigoria per controllare tutto, ma la testa è altrove, è a quel direttore sportivo di cui la Roma ha bisogno e che sarà decisivo per il rinnovo di Mourinho. La notizia è questa: non sarà il solo Dan a decidere del futuro di Mourinho, ma lo farà insieme al suo nuovo dirigente. Il tecnico portoghese è in attesa e probabilmente si supererà la deadline data dal tecnico per gli inizi di febbraio e per questo non ci sono notizie sul suo futuro. È tutto fermo in attesa del nuovo manager e la linea arriva direttamente dal club. Ci sono oltre 100 dipendenti in scadenza, una sessantina dei quali lavorano nell'area sportiva, anche per loro è tutto fermo. Prima la scelta del direttore, poi tutto il resto: ora Friedkin vuole che tutti pensino al campo. Assente giovedì dal campo di allenamento per motivi personali, Mourinho ha parlato alla squadra e il succo è stato questo: «Restiamo uniti e compatti, perché la stagione è ancora lunga e non dobbiamo buttare tutto all’aria. Nervi saldi, dobbiamo dare il massimo anche se siamo in difficoltà». Più carota e meno bastone, dove i limiti tecnici non arrivano deve arrivare il carattere.

