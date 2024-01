Non solo l'interesse del Chelsea, anche il Newcastle, infatti, starebbe pensando a Paulo Dybala, la cui clausola di 13 milioni, valida solo per l'estero, scadrà il prossimo 15 gennaio. Come scrive il tabloid britannico, la formazione bianconera avrebbe pronta un’offerta “shock” per il Campione del Mondo. I Megpies devono però prima vendere per tentare l’assalto decisivo a causa del Fair Play Finanziario.

