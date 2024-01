Calciomercato Roma: il Chelsea pensa al colpo Dybala per gennaio

Potrebbe essere una settimana importante per il futuro di Paulo Dybala. Come riporta il portale dedicato al mercato, infatti, il Chelsea ha individuato nell'argentino il profilo ideale per rinforzare il reparto avanzato, con la pista che può diventare concreta nei prossimi giorni. C’è tempo fino al 15 gennaio: il contratto di Dybala prevede una clausola da 12 milioni con l’ultima parola che spetta proprio a lui, trattandosi di società straniera. La Roma, dal canto suo, studia rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio.

(tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE