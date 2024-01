ASPRI: "Mourinho campione del mondo di alibi" - NISII: "Spinazzola, Pellegrini e Zalewski sono diventati inesistenti"

C'è grande attesa per Milan-Roma, partita valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla dell'operato di José Mourinho: "Campione del mondo di alibi", il commento di Fabrizio Aspri. Federico Nisii, invece, si sofferma su alcuni calciatori della rosa: "Spinazzola, Pellegrini e Zalewski sono diventati inesistenti".

Più che il livello delle avversarie conta il momento della Roma. Le assenze hanno falcidiato la squadra, ma ora c'è un'implosione emotiva che preoccupa molto più di Giroud e altri. Questo è il dato preoccupante, perché all'interno di questo si è perso anche Mourinho (PAOLO MARCACCI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Occhio a dare per finiti alcuni personaggi. Anche l'anno scorso la Roma sembrava finita, poi è arrivata a un passo dal trofeo finale, impedito da un arbitraggio. Occhio... (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La rosa della Roma è virtuale (ROBERTO INFASCELLI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'avventura di Mourinho sulla panchina della Roma è in esaurimento (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Al momento scricchiola di più la panchina di Mourinho che di Pioli (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma è da Champions con Smalling, Sanches, Dybala, Pellegrini e Spinazzola, ma con le figurine non si fanno le squadre. I giallorossi hanno smarrito la loro anima dalla finale di Budapest (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Mourinho campione del mondo di alibi. La rosa della Roma a livello tecnico è più brava dello Special One, è da quarto posto ma lui non la esalta (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Spinazzola, Pellegrini e Zalewski sono diventati giocatori inesistenti (FEDERICO NISII, Manà Manà Sport, 90.9)