Instagram, Abraham prosegue nel recupero: "Un passo in avanti" (FOTO)

Continua nel suo percorso di recupero Tammy Abraham, che nella seconda parte di stagione potrà diventare un uomo in più per la squadra di Mourinho. L'inglese anche oggi ha lavorato a Trigoria in campo e guarda con ottimismo al futuro. "Un passo in avantu", ha scritto nel suo ultimo post su Instagram commentando una sua foto per conduce il pallone visibilmente sorridente.