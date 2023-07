La Roma torna in ritiro in Algarve, il 21 luglio test con il Latina a Trigoria. Domani le visite di Kristensen, Al-Shabab su Spinazzola

Lavoro senza sosta a Trigoria. La Roma di José Mourinho è al quarto giorno di allenamenti dalla ripresa dopo la pausa estiva. A proposito dei prossimi impegni del club giallorosso, la squadra allenata dal tecnico portoghese tornerà in Algarve: la squadra partirà il 22 luglio e il 26 luglio giocherà un'amichevole con il Braga. Per quanto riguarda il mercato, ci sono novità sia in entrata sia in uscita: domani sarà il giorno delle visite mediche di Rasmus Kristensen, già oggi nella Capitale, il quale andrà a prendere il proprio posto sulla fascia destra romanista. In uscita, invece, si registrano nuovi contatti tra Spinazzola e club dell'Arabia Saudita, con l'Al Shabab che ha offerto 7 milioni di euro alla Roma e un triennale da 6 milioni annui al giocatore.

