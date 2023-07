Calciomercato Roma, McKinlay (vice all. West Ham): "Felicissimi di aver recuperato Scamacca. È un top player e lo dimostrerà nei prossimi mesi"

THE ATHLETIC - Billy McKinlay, vice allenatore del West Ham, ha rilasciato un'intervista al sito inglese e si è soffermato su Gianluca Scamacca, obiettivo di mercato della Roma dopo l'infortunio di Tammy Abraham. Ecco le sue dichiarazioni, con cui sembra allontanare l'eventuale arrivo del centravanti in giallorosso: "Nella scorsa stagione è stato un po' condizionato da uno o due infortuni. Non è facile ambientarsi in un nuovo campionato, probabilmente il più difficile d'Europa. Non abbiamo ancora visto il meglio di lui e ha avuto un infortunio al ginocchio durante la seconda metà della scorsa stagione. Ora è tornato e sta lavorando per raggiungere la piena forma fisica. Siamo felicissimi di riaverlo, è un top player e sono sicuro che lo vedremo nelle prossime settimane e mesi. Trarrà davvero beneficio da una pre-stagione specifica. L'estate scorsa si è unito a noi proprio alla fine della finestra di mercato e ha perso gran parte del lavoro. Ho lavorato all'estero quindi capisco le differenze tra i campionati e le culture. Sta a noi sostenerlo e aiutarlo a mostrare le sue qualità. Quando subisci infortuni fastidiosi e perdi allenamenti e partite, allora diventa davvero difficile ottenere quel plus nelle tue prestazioni. Gianluca è un ragazzo intelligente, ha voglia di imparare e siamo tutti qui per aiutarlo".

