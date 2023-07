FOTO e VIDEO - Mourinho e il suo staff al lavoro a Trigoria

La Roma prosegue gli allenamenti a Trigoria prima di volare il 22 luglio in Algarve, in Portogallo, per svolgere la seconda parte di preparazione estiva in vista della stagione alle porte, come annunciato in mattinata dal club giallorosso. Su Instagram José Mourinho condivide un video che lo ritrae con i piedi sul tavolo nel suo ufficio al "Fulvio Bernardini" con lo staff tecnico mentre studiano e lavorano per la prossima stagione.