FOTO - Trigoria: Roma in campo per il quarto giorno di lavoro

In attesa della prima amichevole stagionale contro la Boreale, prevista sabato 15 luglio alle 10:30, la Roma nella giornata di oggi è scesa in campo a Trigoria per il quarto giorno di lavoro. Anche oggi doppia seduta per i ragazzi di Josè Mourinho, ancora in attesa di riabbracciare i nazionali, il cui ritorno è previsto per il 17 luglio. Cinque giorni prima rispetto allla partenza per l'Algarve, dove la Roma affronterà la seconda parte di ritiro.