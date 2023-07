Calciomercato Roma: Trabzonspor interessato a Belotti, ma vorrebbe acquistarlo a titolo gratuito

Andrea Belotti ha da poco rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2025, ma non è da escludere una sua partenza. Secondo quanto rivelato dal sito che si occupa di calciomercato, infatti, il 'Gallo' interessa al Trabzonspor. Il club turco però è disposto ad acquistare il centravanti a titolo gratuito, ovvero solamente nel caso in cui la società giallorossa dovesse rescindere il contratto del calciatore. Da valutare anche la disponibilità di Belotti al trasferimento in Turchia.

(calciomercato.it)

