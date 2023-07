Ritiro Roma: il 21 luglio alle 10:30 amichevole contro il Latina a Trigoria

Il programma precampionato della Roma prende forma. I giallorossi sfideranno la Boreale il 15 luglio, ma non sarà l'unica amichevole prima della partenza in Portogallo (fissata per il 22 luglio). Gli uomini di José Mourinho, infatti, affronteranno il Latina il 21 luglio alle ore 10:30 al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Proprio lo Special One aveva svelato questa mattina l'elenco dei match estivi in un video pubblicato su Instagram.