Ritiro Roma, fissata un'amichevole contro la Boreale: si giocherà il 15 luglio alle ore 10:30 (FOTO)

La nuova stagione si avvicina e la Roma inizierà la preparazione verso il campionato 2023/24 il 10 luglio, giorno in cui è fissato il raduno al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. I giallorossi disputeranno varie amichevoli con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e tra queste ci sarà la sfida contro la Boreale, società sportiva romana che milita in Eccellenza. Ad annunciare l'ufficialità è stata proprio la Boreale tramite una storia pubblicata su Instagram. Il match andrà in scena il 15 luglio alle ore 10:30.