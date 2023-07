Calciomercato Roma, il Milan abbandona la pista Adama Traoré: ancora nessuna offerta dei giallorossi

Novità per quanto riguarda il futuro di Adama Traoré, libero a parametro zero dopo la fine dell'avventura con il Wolverhampton. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Milan ha interrotto i contatti con l'entourage dell'esterno spagnolo poiché il club ha altre priorità. La Roma è informata sulle richieste del calciatore, ma non ha ancora formulato un'offerta ufficiale.

Understand AC Milan have left talks for Adama Traoré. He’s not joining Milan as club has different priorities now. ?⚫️

AS Roma are informed on conditions of the deal but no formal bid at this stage.

⚠️ Adama, still available as free agent. pic.twitter.com/izYr9jz5PL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023