Calciomercato Roma, l'Al Shabab su Spinazzola: offerti 7 milioni ai giallorossi. Per il calciatore contratto triennale a 6 milioni

L'Arabia Saudita guarda anche in casa Roma: secondo le informazioni del sito sportivo, l'Al Shabab, club di Riyad, ha presentato un'offerta ai giallorossi per assicurarsi Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto nel 2024. Infatti, a Trigoria è arrivata una proposta ufficiale di 7 milioni di euro per il cartellino dell'esterno, mentre al classe 1993 è stato offerto un contratto triennale a 6 milioni di euro a stagione. Nelle prossime ore è attesa la risposta sia della Roma sia del calciatore.

(goal.com)

