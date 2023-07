Instagram, Matic e lo scatto del gabbiano per prendere in giro Dybala: "Relax con il mio amico" (FOTO)

Continua la saga di scherzi tra Nemanja Matic e Paulo Dybala. Questa mattina il centrocampista serbo ha condiviso su Instagram uno scatto di un gabbiano, e sullo sfondo c'è Castel Sant'Angelo, per prendere in giro l'argentino: "Just chilling with my friend" ("Relax con il mio amico"). E sul gabbiano scrive "Dybala 21".