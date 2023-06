Ipotesi rinnovo per Mourinho, Belotti fino al 2025. Quasi fatta per N'Dicka, in arrivo Aouar. Possibile ritorno di Massara

Prosegue senza sosta la programmazione della Roma per la prossima stagione sportiva, a cominciare dal possibile rinnovo di Mourinho fino a quello ufficiale di Belotti fino al 2025. In difesa si avvicina sempre di più N'Dicka, mentre dalla Francia si parla di contratti già firmati per l'arrivo di Aouar dal Lione a parametro zero. In tal senso a centrocampo Frattesi non è più una priorità in entrata, con Bove che ha convinto la Roma a puntare su di lui. Infine dopo l'addio a sorpresa al Milan Massara potrebbe tornare in giallorosso, ma c'è da battere la concorrenza della Juventus.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: SCATTATO IL RINNOVO AUTOMATICO DI BELOTTI FINO AL 2025

LA GAZZETTA DELLO SPORT - È QUASI FATTA PER N'DICKA, GIGANTE FRANCESE DELL'EINTRACHT

LA GAZZETTA DELLO SPORT - UEFA, NIENTE STOP PER TAYLOR. E MOURINHO RISCHIA 4 GIORNATE

ITALIA: SPINAZZOLA, CRISTANTE E PELLEGRINI TRA I 23 CONVOCATI PER LA NATIONS LEAGUE (FOTO)

ROCCHI: "FALLO DI MANO DEL SIVIGLIA? C'È SEMPRE SOGGETTIVITÀ E QUINDI CRITICITÀ..."

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA FRANCIA: AOUAR HA FIRMATO COI GIALLOROSSI FINO AL 2028, NELLE PROSSIME ORE L'UFFICIALITÀ. IL LIONE LO SALUTA SUI SOCIAL (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: IPOTESI RINNOVO PER MOURINHO

CALCIOMERCATO ROMA, FRATTESI NON È UNA PRIORITÀ: I GIALLOROSSI PUNTANO SU BOVE

CALCIOMERCATO ROMA: IPOTESI RITORNO DI MASSARA IN GIALLOROSSO

LAROMA24.IT - ROMA, QUANTI LEGNI: 17 IN CAMPIONATO, SESTO DATO IN EUROPA. IN SERIE A SOLO LA JUVENTUS NE HA COLPITI DI PIÙ

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24