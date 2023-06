Il primo colpo della Roma per la stagione 2023/24 ha il nome di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che tra meno di un mese sarà svincolato. Come riportano in Francia, l'algerino che quest'anno ha totalizzato 18 presenze e un gol con il Lione, ha firmato un lungo contratto con la Roma e nelle prossime ore è attesa l'ufficialità dell'accordo.

(lequipe.fr)

