UEFA, niente stop per Taylor. E Mourinho rischia 4 giornate

José Mourinho rischia tre o quattro giornate di stop in seguito all'attacco nei confronti di Taylor al termine della finale di Europa League. Inoltre la UEFA non fermerà l'arbitro inglese poiché il giudizio sulla conduzione della gara è stato positivo. Sui rigori c'è unanimità, infatti il braccio di Fernando è considerato in linea con il corpo. Meno positivo il giudizio sul IV Uomo Oliver, il quale avrebbe dovuto segnalare quegli atteggiamenti in panchina e richiamare prima Taylor, evitando che la situazione degenerasse. Gli inquirenti hanno un mese di tempo per decidere sulla squalifica dello Special One e la riunione per il primo grado è prevista a fine giugno.

Intanto Mourinho ha incontrato Dan Friedkin nella giornata di sabato e il presidente gli ha ribadito la sua fiducia.

