Italia: Spinazzola, Cristante e Pellegrini tra i 23 convocati per la Nations League (FOTO)

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha comunicato la lista ufficiale dei 23 convocati per la Nations League. Gli Azzurri affronteranno la Spagna il 15 giugno in semifinale e in caso di vittoria disputerebbero la finale il 18 dello stesso mese. Confermata la presenza di tre calciatori della Roma e si tratta di Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.

L’ELENCO DEI CONVOCATI PER LE FINALI DI NATIONS LEAGUE

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre).