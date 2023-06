COTUMACCIO, FELICI: "Icardi? Non lo prenderei" - SABATINI: "Nzola meglio di Belotti"

La stagione è ormai in archivio e le voci di calciomercato cominciano a guidare i discorsi radiofonici. Su Icardi, il pensiero di Riccardo Cotumaccio è netto: "Non lo prenderei mai". Il nome dell'argentino non convince neanche Antonio Felici: "Non credo possa essere la soluzione ideale". Sandro Sabatini, infine, approva l'ipotesi Nzola come soluzione di scorta: "Secondo me è meglio di Belotti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non prenderei mai Icardi, preferisco rimanga in Turchia (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Icardi? Io prima cercherei un’alternativa migliore (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nzola non può essere il centravanti titolare della Roma (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Nzola non è male, secondo me è meglio di Belotti (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Si può continuare a giocare a 3 senza avere esterni in grado di fornirti bonus, per dirla come al fantacalcio? Allora forse sarebbe il caso di tornare a 4. Alla Roma serve un attaccante, almeno un terzino, due difensori che magari potrebbero essere Ndicka e Llorente (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Ci si può battere il battere quando si legge che la Roma vende Ibanez solo a 50 milioni. La realtà è che Zaniolo, dopo qualche mese, è stato venduto a condizioni molto differenti da quelle richieste in estate. Aouar? E’ un buonissimo inserimento, non sarà l’uomo della provvidenza ma la Roma è stata carente dal punto di vista realizzato: serve un numero 9 (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Abraham è da considerare indisponibile in vista della prossima stagione. Non è facile tornare in condizione dopo un infortunio del genere (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

L’attaccante titolare credo sarà un colpo come Dybala, che arriverà più avanti dopo Aouar, Ndicka, magari dopo un portiere e un terzino. Lukaku, Morata e Icardi mi sembrano i nomi più indicati (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Icardi? Sono tanti anni che non è più quel giocatore lì, non credo possa essere la soluzione ideale. Poi se non trovi niente… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)