Calciomercato Roma, Frattesi non è una priorità: i giallorossi puntano su Bove

La Roma sembra aver abbandonato la pista che porta a Davide Frattesi. Come scrive la giornalista Eleonora Trotta, infatti, per il centrocampista è una corsa a due tra Inter e Juventus, con la Premier sullo sfondo. Per i giallorossi, infatti, che detengono il 30% della futura rivendita, non è una priorità: a Trigoria puntano su Bove, con cui da tempo sono iniziati i dialoghi per il rinnovo

