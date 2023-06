Calciomercato Roma: scattato il rinnovo automatico di Belotti fino al 2025

Andrea Belotti rimarrà alla Roma. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato - L'Originale’, il centravanti aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ma in questa stagione sono state raggiunte le condizioni per attivare il rinnovo automatico fino al 2025. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, il ‘Gallo’ ha messo a segno 4 reti (3 in Europa League e 1 in Coppa Italia) in 46 partite alla sua prima annata in giallorosso.

(Sky Sport)