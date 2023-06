Sembra destinato a rimanere nella Capitale Josè Mourinho. Come svela il sito dell'emittente televisiva, infatti, la proprietà giallorossa vorrebbe, non solo la permanenza del portoghese sulla panchina, ma anche l'apertura per un possibile rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024. Al momento non c'è nulla di avanzato, ma una semplice prospettiva che è stata oggetto di discussione nei confronti tra tecnico e società.

(sportitalia.com)

