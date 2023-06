È quasi fatta per N'Dicka, gigante francese dell'Eintracht

Dopo Aouar, ecco anche Evan N'Dicka. La Roma ha praticamente chiuso pure con il difensore centrale francese, il quale arriverà a parametro zero dopo la fine della parentesi all'Eintracht Francoforte. Il calciatore firmerà un quadriennale da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione e dovrebbe prendere il posto di Roger Ibanez, messo sul mercato dalla società per questioni di plusvalenza. Con N'Dicka il pacchetto arretrato è quasi completo, considerando che farà compagnia a Smalling (il cui rinnovo sarà ufficializzato a breve), Mancini e Kumbulla.

(gasport)