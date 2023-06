Roma, quanti legni: 17 in campionato, sesto dato in Europa. In Serie A solo la Juventus ne ha colpiti di più

LAROMA24.IT - Non è stata una stagione fortunata per la Roma e questo è purtroppo evidente a ogni singolo romanista. Molte cose sono girate storte a Mourinho e ai suoi, non solo arbitraggi e infortuni, ma anche e soprattutto i legni. Tra i maggiori avversari dei giallorossi in stagione vanno sicuramente nominati pali e traverse, che fra tutte le competizioni si sono trovati fra Dybala e i suoi compagni e la possibilità di segnare un gol addirittura 32 volte. Il 13 aprile la Roma aveva toccato quota 26 ed era già record per quello che riguarda i primi cinque campionati europei (Serie A, Liga, Ligue 1, Premier League e Bundesliga, con questa che a differenza delle altre presenta 34 giornate di campionato e non 38). Come si pone però la Roma per quanto riguarda i soli campionati nazionali? I ragazzi di Mourinho presentano il sesto peggior dato d'Europa, avendo colpito un palo o una traversa per 17 volte soltanto in campionato. Il giocatore giallorosso che in Serie A ne ha colpiti di più è stato Dybala, a quota 3.

26 - Newcastle

21 - Aston Villa, Lille

20 - Manchester United, PSG

19 - Manchester City, Barcellona

18 - Juventus, Auxerre, Clermont

17 - Roma, Tottenham, Marsiglia, Reims, Inter, Espanyol, Villarreal

16 - Lipsia, Verona, Brighton, Liverpool, West Ham, Atletico Madrid, Real Sociedad, Nantes