Fatta per Volpato e Missori al Sassuolo, si lavora per definire gli arrivi di Llorente e Kristensen. Mercato, esclusiva LR24.IT: monitorato Arnautovic

Tiago Pinto continua a lavorare sul fronte mercato e nella giornata odierna ha trovato l'accordo con il Sassuolo per le cessioni a titolo definitivo di Cristian Volpato e Filippo Missori: le parti hanno trovato l'intesa per 10 milioni di euro totali più il 15% sulla futura rivendita di entrambi i giocatori.

Il Celta Vigo ha offerto 4 milioni più bonus per Carles Perez, ma la Roma ne chiede 6,5. Inoltre, il gm giallorosso ha avuto nuovi contatti con il Leeds per definire gli arrivi in prestito di Rasmus Kristensen e Diego Llorente.

Per quanto riguarda l'attacco, invece, Wanda Nara avrebbe offerto Mauro Icardi alla Roma e intanto, secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, i capitolini continuano a monitorare Marko Arnautovic.

Caso Daniele Chiffi-José Mourinho: tra oggi e domani arriverà il verdetto del Tribunale Federale. Lo Special One ha deciso di non scusarsi per le parole proferite dopo Monza-Roma.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CORSPORT - SOULOUKOU, CACCIA ALLO SPONSOR

CORSPORT - ROMA, QUATTRO IPOTESI PER RIEMPIRE L’ESTATE

CALCIOMERCATO ROMA: ICARDI OFFERTO AI GIALLOROSSI

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - CALCIOMERCATO ROMA: MONITORATO ARNAUTOVIC, PUÒ LIBERARSI DAL BOLOGNA PER 2-3 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: OFFERTI 4 MILIONI PIÙ BONUS DAL CELTA VIGO PER CARLES PEREZ, I GIALLOROSSI NE VOGLIONO 6,5. NUOVI CONTATTI CON IL LEEDS PER LLORENTE E KRISTENSEN

CASO CHIFFI: TRA OGGI E DOMANI IL VERDETTO DEL TRIBUNALE FEDERALE. NIENTE SCUSE DI MOURINHO

CALCIOMERCATO ROMA: FATTA PER LE CESSIONI DI VOLPATO E MISSORI AL SASSUOLO, AFFARE DA 10 MILIONI TOTALI PIÙ IL 15% SULLA FUTURA RIVENDITA DI ENTRAMBI I GIOCATORI

CALCIOMERCATO ROMA, PINTO: "ANCORA INTERESSATI A FRATTESI? NO, ORA L'INTERESSE È TORNARE NELLA CAPITALE. MISSORI E VOLPATO AL SASSUOLO? VEDIAMO" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTO TRA L'AGENTE DI SOLBAKKEN E L'HOFFENHEIM, MA IL CLUB TEDESCO NON HA ANCORA PRESENTATO UN'OFFERTA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24