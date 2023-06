Calciomercato Roma: offerti 4 milioni più bonus dal Celta Vigo per Carles Perez, i giallorossi ne vogliono 6,5. Nuovi contatti con il Leeds per Llorente e Kristensen

Tiago Pinto al lavoro sul mercato sia in entrata sia in uscita. Tra i giocatori destinati a lasciare la Roma c'è anche Carles Perez nel mirino del Celta Vigo: il club spagnolo ha presentato ai giallorossi un'offerta di circa 4 milioni di euro più bonus, ma la Roma vorrebbe una cifra intorno ai 6,5 milioni.

Continuano invece le trattative con il Leeds per Llorente e Kristensen: per oggi sono previsti nuovi contatti tra il General Manager giallorosso e il club inglese. Llorente potrebbe tornare in prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di un numero di presenze, intorno ai 5-6 milioni di euro. Per Kristensen, invece, si lavora per un prestito secco o con opzione di riscatto, mentre si va verso l'esclusione dell'obbligo.

(gianlucadimarzio.com)

