Calciomercato Roma: incontro con il Sassuolo per Volpato e Missori. Per il trequartista manca l'intesa

Oggi per la Roma potrebbe essere il giorno decisivo per la chiusura di altri due affari in uscita. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport oggi sarebbe confermato l'incontro tra i giallorossi e il Sassuolo per chiudere le cessioni di Filippo Missori e Cristian Volpato ai neroverdi. Per il primo ci sarebbe già un accordo, mentre per il secondo va ancora trovata un'intesa definitiva sulla cifra.

