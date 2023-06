ESCLUSIVA LAROMA24.IT - La Roma continua a monitorare Marko Arnautovic per cercare di rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore potrebbe essere uno dei nomi giusti per Mourinho che conosce bene l'attaccante austriaco, avendolo già allenato ai tempi dell'Inter. Il trentaquattrenne guadagna al Bologna circa 3.4 milioni di euro (bonus compresi) fino al 30 giugno 2025 e potrebbe liberarsi dai rossoblù per una cifra relativamente bassa, circa 2-3 milioni di euro.

LR24