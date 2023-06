Roma, quattro ipotesi per riempire l'estate

La Roma deve pianificare la propria estate, dopo la rottura dell'accordo per la tournée in Corea del Sud che sarebbe durata dal 27 luglio al 2 agosto e che avrebbe previsto due amichevoli con Wolverhampton e Incheon United. L'ufficio commerciale, legale e logistico del club stanno cercando di trovare una soluzione sapendo che un mancato viaggio in Asia comporterebbe il pagamento di una penale. Per questo si sta pensando a un'amichevole meno prestigiosa nella zona di Singapore che ammortizzi lo sforzo della trasferta.

Mourinho dal canto suo spera ancora nel Portogallo, nello specifico ad Algarve, sebbene la struttura utilizzata nei due anni precedenti non sia più disponibile. Si studiano quindi possibilità in località di montagna tra Austria e Svizzera, che darebbero alla Roma la disponibilità di qualche avversario che si allena in zona per delle amichevoli. I giallorossi sono chiamati a scegliere, a meno di due settimane dal raduno non ci sono ancora certezze su luogo e date degli allenamenti e dei test precampionato. Difficile pensare in tal senso a un riallacciamento dei rapporti con la Corea del Sud.

(corsport)