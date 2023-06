Calciomercato Roma: contatto tra l'agente di Solbakken e l'Hoffenheim, ma il club tedesco non ha ancora presentato un'offerta

La Roma potrebbe salutare Ola Solbakken dopo appena sei mesi. Secondo quanto rivelato dal giornalista de Il Tempo Lorenzo Pes, l'attaccante norvegese interessa particolarmente all'Hoffenheim, tanto che il club tedesco ha già contattato l'entourage del calciatore. Al momento, però, non è stata presentata alcuna offerta.

