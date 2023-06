Souloukou, caccia allo sponsor

Anche la nuova Ceo Lina Souloukou è partita a Londra insieme a Tiago Pinto, non per occuparsi di mercato ma per incontrare potenziali partner commerciali e istituzionali per la Roma. Dopo la rottura con Digitalbits l'obiettivo è soprattutto il main sponsor. In qualità di Ceo la manager greca sta studiando tutti i settori della società, con l'idea di incidere e controllare ogni vicenda che vedrà coinvolta la Roma, mantenendo un equilibrio finanziario e cercando al tempo stesso di far crescere il club. Una persona capace di delegare ma anche sovrintendere e modificare. Non curerà in prima persona il mercato, ma ispirerà la valutazione di nuovi innesti manageriali e si occuperà della gestione dei casi interni. E se riuscisse a contribuire all'arrivo del nuovo sponsor, valutato intorno ai 12-15 milioni, porterebbe ricavi importanti per il club giallorosso.

(corsport)