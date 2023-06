Caso Chiffi: tra oggi e domani il verdetto del Tribunale federale. Niente scuse di Mourinho

È atteso tra oggi e domani il verdetto del Tribunale Federale Nazionale per il caso Mourinho-Chiffi dopo le parole pronunciate dall'allenatore della Roma nei confronti del direttore di gara nel post partita di Monza-Roma. Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, il tecnico giallorosso non ha fatto pervenire alcun tipo di scuse (missive, PEC o quant'altro) al Tribunale federale.

LR24

